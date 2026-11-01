ELLENDALE, Del. - Una adolescente de 17 años murió y otras ocho personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del sábado durante una fiesta en Ellendale, informó la Policía Estatal de Delaware.
El tiroteo ocurrió el 31 de octubre de 2026, aproximadamente a las 10 p.m., en la cuadra 18000 de Beach Highway, donde agentes acudieron tras recibir reportes de disparos.
Según la policía estatal , un sospechoso no identificado disparó desde una propiedad vecina hacia la multitud que se encontraba en la fiesta, hiriendo a nueve personas.
Una adolescente de 17 años, residente de Seaford, fue trasladada a un hospital con heridas de bala que ponían en peligro su vida, donde posteriormente falleció. Las autoridades no han dicho su identidad mientras notifican a sus familiares.
Un joven de 20 años, también residente de Seaford, fue hospitalizado con heridas de bala y se encuentra en condición estable.
Las otras siete víctimas sufrieron heridas de bala que no ponen en peligro sus vidas. Entre ellas se encuentran dos adolescentes de 17 años de Selbyville, una joven de 19 años de Ellendale, dos mujeres de 20 años de Seaford y Greenwood, respectivamente, un hombre de 20 años de Seaford y una mujer de 22 años de Laurel.
La Unidad de Homicidios de la Policía Estatal de Delaware continúa investigando el caso.