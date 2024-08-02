Brandon Ferguson

Brandon joined the CoastTV News team in June 2024. He is a Full Sail University graduate from the Dan Patrick School of Sportscasting program, earning a Bachelor's Degree in Sportscasting. During his time in school Brandon Announced multiple Division 2 Baseball, Basketball and Softball games for Rollins College. Also Simulcasting the Division 2 World Series on WPRK 91.5 FM.

In his free time, Brandon plays basketball and love's watching the Phillies with his family. Brandon is eager to be staying in his home state to start in the broadcasting industry. Originally, he is from Townsend and ecstatic to cover Delmarva.

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