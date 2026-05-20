THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
235 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL DELAWARE
KENT
IN NORTHERN DELAWARE
NEW CASTLE
IN SOUTHERN DELAWARE
SUSSEX
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHEAST MARYLAND
CAROLINE KENT QUEEN ANNE'S
TALBOT
IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN CENTRAL NEW JERSEY
MERCER MONMOUTH
IN NORTHERN NEW JERSEY
HUNTERDON MIDDLESEX MORRIS
SOMERSET SUSSEX WARREN
IN SOUTHERN NEW JERSEY
ATLANTIC BURLINGTON CAMDEN
CAPE MAY CUMBERLAND GLOUCESTER
OCEAN SALEM
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST CENTRAL PENNSYLVANIA
BERKS LEHIGH NORTHAMPTON
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
CARBON MONROE
IN SOUTHEAST PENNSYLVANIA
BUCKS CHESTER DELAWARE
MONTGOMERY PHILADELPHIA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLENTOWN, ATLANTIC CITY, BETHLEHEM,
BLAIRSTOWN, CAMDEN, CENTREVILLE, CHERRY HILL, CHESTERTOWN,
DENTON, DEPTFORD, DOVER, DOYLESTOWN, EAST BRUNSWICK, EASTON,
EASTON, EDISON, FLEMINGTON, FREEHOLD, GEORGETOWN, GLASSBORO,
HAMMONTON, JIM THORPE, MEDIA, MILLVILLE, MOORESTOWN, MORRISTOWN,
MOUNT HOLLY, NEW BRUNSWICK, NEWTON, NORRISTOWN,
NORTH BRUNSWICK TOWNSHIP, OCEAN CITY, PENNSVILLE, PERTH AMBOY,
PHILADELPHIA, READING, SAYREVILLE, SOMERSET, STROUDSBURG,
TOMS RIVER, TRENTON, WEST CHESTER, AND WILMINGTON.