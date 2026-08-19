A sign for Verizon.

According to Verizon, most network issues are resolved within 48 hours. (AP Photo/Charles Krupa, file)

DELMARVA - A Verizon outage is impacting television stations across the Delmarva Peninsula. Verizon is aware of the outage and is actively working to resolve the issue. An estimated time for restoration has not been announced.

According to Verizon, most network issues are resolved within 48 hours. Viewers experiencing service problems can check Verizon's network status and look for updates online.