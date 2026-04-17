DELMARVA - For this evening, expect mostly clear skies and mild temperatures with readings slowly cooling through the 70s. Then a bigger cooldown late tonight into Saturday morning. A backdoor front will slide southwestward into the region, setting up a northeast to east low-level flow. This will bring noticeably cooler air to communities closest to the coast, while the warmest temperatures hold on farther inland, especially across the Mid-Shore. Highs will reach the 60s at the beaches, while inland spots range through the 70s and could still approach 80 degrees across the Mid-Shore. Even so, temperatures will continue trending downward as Delmarva moves closer to a more significant cool down.

Along with the cooler marine air, tidal flooding concerns will increase. A Coastal Flood Advisory is in effect beginning at 2 AM and continuing until 8 AM for the Delaware coast. High astronomical tides associated with today’s new moon, combined with persistent onshore flow developing tonight and strengthening Saturday, are expected to produce widespread minor tidal flooding along the Delaware coast and Delaware Bay with the Saturday evening and nighttime high tide. A few isolated spots could see minor flooding around high tide this evening. cold front

By Saturday evening, southeast winds may push surge values to around one foot above normal, which would place many tidal locations into minor flood stage.

Late Saturday night into Sunday morning, a strong cold front will sweep across Delmarva as a deep upper trough approaches from the west. That front will bring a period of showers and possibly a few thunderstorms, although the thunder threat remains low at this time. A weak area of low pressure may also try to develop along the boundary nearby. Because the main upper-level energy lags behind the front, some of the steadiest shower activity may actually occur after the front moves through. Even so, the setup supports widespread shower coverage and possibly a period of light stratiform rain.

Rainfall totals are expected to average around one-tenth to one-quarter of an inch, which would provide beneficial rainfall for the region. Behind the front, much cooler air pours in quickly on Sunday. Highs will only reach the 50s to low 60s, and a gusty northwest wind will make it feel even chillier, with gusts of 25 to 35 mph possible. Skies will stay mostly cloudy, though any late-day breaks of sun could allow temperatures to recover slightly before sunset.

Early next week, the cool down becomes even more pronounced. Lingering winds Sunday night into Monday morning should limit frost formation despite temperatures falling into the 30s and 40s. Monday itself will feel dramatically different from the recent summerlike warmth, with highs only in the mid 50s, or roughly 10 to 15 degrees below normal. Breezy northwest winds will continue, with gusts up to 30 mph under partly cloudy skies.

By Monday night into early Tuesday morning, conditions look much more favorable for widespread frost and freeze development as winds lighten and high pressure settles overhead. Low temperatures by Tuesday morning are expected to dip into the mid 30s in many areas. Temperatures then begin to recover Tuesday afternoon, with highs in the mid 50s to low 60s. Tuesday night should be mild enough to prevent any additional frost or freeze concerns, with lows mainly in the 40s.

By the middle to end of next week, temperatures should rebound to slightly above normal levels across Delmarva, with only limited chances for additional showers or thunderstorms.

 

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Meteorologist Bob Trihy joined CoastTV in 2023. He grew up in Great River on Long Island, N.Y. Bob caught the weather bug when he was around eight years old and tracked storms up and down the east coast. He witnessed some big ones, like the blizzard of 1978, as well as tropical systems.

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