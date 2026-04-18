...COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM THIS
EVENING TO 2 AM EDT SUNDAY...
* WHAT...Up to one foot of inundation above ground level
expected in low-lying areas near shorelines and tidal
waterways.
* WHERE...Portions of central and southern Delaware and central,
northern and southern New Jersey.
* WHEN...From 8 PM this evening to 2 AM EDT Sunday.
* IMPACTS...At this level, flooding begins on the most
vulnerable roads in coastal and bayside communities, and along
inland tidal waterways. Some partial or full road closures are
possible.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A Coastal Flood Advisory means that minor tidal flooding is
expected. Minor tidal flooding often results in some road
closures. Usually, the most vulnerable roadways will flood.
Do not leave your vehicle at a location that is prone to tidal
flooding. Do not drive your vehicle through flood waters. The
water may be deeper than you think it is. You will be putting
yourself in danger and your vehicle may be damaged, leading to
costly repairs.
Visit the National Water Prediction Service at
https://water.noaa.gov/wfo/phi for additional water level and
flood impact information for your local tide gauge.
Time of high total tides are approximate to the nearest hour.
Murderkill River at Bowers Beach
MLLW Categories - Minor 6.6 ft, Moderate 7.6 ft, Major 8.6 ft
MHHW Categories - Minor 0.9 ft, Moderate 1.9 ft, Major 2.9 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/11 AM 6.7 1.0 1.4 Minor
18/11 PM 7.3 1.6 0.6 Minor
19/11 AM 6.1 0.4 1.0 None
20/12 AM 7.1 1.4 0.4 Minor
20/12 PM 5.3 -0.4 0.4 None
Delaware Bay at Lewes
MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.0 ft, Major 8.0 ft
MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 2.3 ft, Major 3.3 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/10 AM 5.4 0.8 1.2 None
18/10 PM 6.6 2.0 1.3 Minor
19/10 AM 5.0 0.3 1.1 None
19/11 PM 6.2 1.5 0.9 Minor
20/12 PM 4.2 -0.5 0.3 None
21/12 AM 5.8 1.2 0.6 None
Arthur Kill at Perth Amboy
MLLW Categories - Minor 7.2 ft, Moderate 8.2 ft, Major 9.2 ft
MHHW Categories - Minor 1.5 ft, Moderate 2.5 ft, Major 3.5 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 6.3 0.6 0.7 None
18/09 PM 7.7 2.0 1.0 Minor
19/10 AM 6.4 0.7 0.9 None
19/10 PM 7.1 1.4 0.5 None
20/11 AM 5.4 -0.3 0.1 None
20/11 PM 6.5 0.8 0.2 None
Sandy Hook Bay at Sandy Hook
MLLW Categories - Minor 6.7 ft, Moderate 7.7 ft, Major 8.7 ft
MHHW Categories - Minor 1.5 ft, Moderate 2.5 ft, Major 3.5 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 6.2 1.0 1.1 None
18/09 PM 7.3 2.1 1.3 Minor
19/10 AM 6.1 0.9 1.2 None
19/10 PM 6.8 1.6 0.8 Minor
20/11 AM 5.1 -0.1 0.4 None
20/11 PM 6.2 1.0 0.5 None
Watson Creek at Manasquan
MLLW Categories - Minor 5.7 ft, Moderate 6.7 ft, Major 7.7 ft
MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 2.3 ft, Major 3.3 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 4.7 0.3 0.5 None
18/09 PM 6.0 1.6 1.0 Minor
19/09 AM 4.5 0.1 0.7 None
19/10 PM 5.2 0.8 0.2 None
20/11 AM 3.7 -0.7 -0.2 None
20/11 PM 4.6 0.2 -0.2 None
Maurice River at Bivalve
MLLW Categories - Minor 7.6 ft, Moderate 8.6 ft, Major 9.6 ft
MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 2.3 ft, Major 3.3 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/11 AM 7.2 0.9 1.4 None
18/11 PM 8.2 1.9 1.2 Minor
19/11 AM 6.5 0.2 0.9 None
19/11 PM 7.8 1.5 1.0 Minor
20/12 PM 6.0 -0.3 0.5 None
Atlantic Ocean at Atlantic City
MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.0 ft, Major 8.0 ft
MHHW Categories - Minor 1.4 ft, Moderate 2.4 ft, Major 3.4 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 5.5 0.9 1.3 None
18/09 PM 6.7 2.1 1.4 Minor
19/09 AM 5.3 0.7 1.3 None
19/10 PM 6.2 1.6 0.9 Minor
20/11 AM 4.4 -0.2 0.6 None
20/11 PM 5.8 1.2 0.7 None
Great Egg Harbor Bay at Ocean City
MLLW Categories - Minor 5.3 ft, Moderate 6.3 ft, Major 7.3 ft
MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 2.3 ft, Major 3.3 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 4.5 0.5 0.8 None
18/10 PM 5.9 1.9 1.1 Minor
19/10 AM 4.3 0.3 0.6 None
19/10 PM 5.1 1.1 0.4 None
20/11 AM 3.4 -0.6 -0.1 None
20/11 PM 4.8 0.8 0.2 None
Cape May Harbor at Cape May
MLLW Categories - Minor 6.2 ft, Moderate 7.2 ft, Major 8.2 ft
MHHW Categories - Minor 1.1 ft, Moderate 2.1 ft, Major 3.1 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 5.8 0.7 1.1 None
18/10 PM 7.0 1.9 1.1 Minor
19/10 AM 5.2 0.1 0.7 None
19/10 PM 6.5 1.4 0.6 Minor
20/11 AM 4.4 -0.7 0.1 None
20/11 PM 6.0 0.9 0.3 None
Barnegat Bay at Barnegat Light
MLLW Categories - Minor 3.5 ft, Moderate 4.5 ft, Major 5.5 ft
MHHW Categories - Minor 1.0 ft, Moderate 2.0 ft, Major 3.0 ft
Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Flood
ft MLLW ft MHHW ft Impact
-------- --------- --------- --------- --------
18/09 AM 3.0 0.5 0.7 None
18/09 PM 3.9 1.4 0.9 Minor
19/10 AM 3.0 0.5 0.8 None
19/10 PM 3.5 1.0 0.5 Minor
20/10 AM 2.3 -0.2 0.2 None
20/11 PM 3.1 0.6 0.2 None
